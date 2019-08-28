Воробьев рассказал о рекордном количестве пилотажных групп на МАКС

Международный авиационно-космический салон в подмосковном Жуковском посетили уже порядка 40 тысяч человек. Сообщается на сайте областного правительства в среду, 28 августа.

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, в этом году на МАКС представлено рекордное количество пилотажных групп.

«Салон, кстати, хорошая возможность познакомиться с профессией пилота. Я вот попробовал себя на тренажере МиГ-29», — написал Воробьев на своей странице в Instagram.

В первый день мероприятия губернатор встретился с учащимися кадетской школы-интерната имени А.И. Покрышкина.

Авиакосмический салон проходит с 27 августа по 1 сентября. В мероприятии примут участие представители 30 стран и одна тысяча предприятий и организаций. Накануне на выставке встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

За соблюдением правопорядка следят сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии.