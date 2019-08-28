Воробьев вручил благодарности и знаки отличия учителям

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл официальную часть форума педагогов в доме правительства, где вручил благодарности и знаки отличия учителям. Об этом сообщает РИАМО в среду, 28 августа.

«Из нашего 700-миллиардного бюджета более 200 миллиардов мы направляем на систему образования», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что модернизация системы образования является одним из приоритетов деятельности президента РФ Владимира Путина. Глава региона отметил, что в области сейчас реализуется масштабная программа по строительству школ. Так, в апреле было заложено 50 новых объектов.

«Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы большинство из них были сданы 1 сентября 2020 года», — сказал Воробьев. Он добавил, что это позволит избежать третьих смен в школах Подмосковья.

Также губернатор сообщил, что 40-45 процентов подмосковных детей после окончания школы поступают в колледжи. По его мнению, рабочие профессии дают человеку уверенность, такая как позволяют заработать и самореализоваться.