В одежде мужа Серены Уильямс углядели «плевок» в адрес Шараповой

В одежде мужа американской теннисистки Серены Уильямс увидели «плевок» в адрес Марии Шараповой. Об этом сообщает Independent.

Предприниматель Алексис Оганян пришел на матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису болеть за жену в футболке с надписью DARE (Drug Abuse Resistance Education) Keeping kids off drugs. Эти слова обозначают название программы антинаркотического воспитания учащихся в США.

По мнению фанатов, таким образом Оганян попытался съязвить на тему полуторагодичной дисквалификации Шараповой за употребление мельдония (вещества, нормализующего энергетический метаболизм клеток) в 2016 году.

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27 августа Шарапова проиграла Серене Уильямс со счетом 1:6, 1:6 и вылетела с US Open. Эта победа стала для американки 20-й в противостояниях с россиянкой.

В ноябре 2017 года платье Шараповой, в котором она провела на корте минувший сезон, назвали самым лучшим нарядом года по версии Женской теннисной ассоциации. Тогда за ее черное платье с кружевами в районе плеч и груди и стразами Swarovski на юбке высказались 40 процентов участников голосования, устроенного WTA.

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