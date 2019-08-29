В Европе раскрыли любителей детей-рабов

В Румынии арестовали пять человек по подозрению в содержании трудных подростков в рабстве. Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, суд постановил оставить под стражей гражданина Германии, основавшего программу Projekt Maramures («Проект Марамуреш») для подростков с проблемами, и еще четырех человек. Кроме того, его жену и еще двоих связанных с программой поставили на судебный контроль и обязали являться в полицию.

По данным прокуроров, дети в возрасте от 12 до 18 лет содержались в рабских условиях на ферме и в других домохозяйсках в городе Вишеу-де-Сус в области Марамуреш. Указывается, что к несовершеннолетним применяли «жесткие и жестокие методы так называемого перевоспитания»: они были вынуждены «изнурительно трудиться», при этом их постоянно унижали, избивали, не давали есть. Кроме того, детям запрещали пить прописанные лекарства, у них не было контакта с внешним миром.

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В общей сложности на объектах организации во время обысков насчитали 27 детей. Отмечается, что четыре ребенка в настоящее время находятся на попечении социальных служб в ожидании приезда родителей или опекунов, а остальные все еще живут в домах организации.

По словам адвоката, немца-основателя Projekt Maramures обвиняют в создании организованной преступной группы, торговле людьми и их изоляции. В то же время доказательств его вины нет, утверждает юрист.

Отмечается, что проект имеет поддержку властей Германии и получил лицензию от Минтруда Румынии. В МИД ФРГ указали, что за 20 лет не слышали ни о каких проблемах в организации. В то же время в румынских СМИ ранее появлялись обвинения в злоупотреблениях, однако никаких последствий не было.

Ранее в августе в ООН сообщили, что в мире сейчас насчитывается 152 миллиона детей-рабов. Среди несовершеннолетних невольников 64 миллиона девочек и 88 миллионов мальчиков, почти половине из них от 5 до 11 лет.

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