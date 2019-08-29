Американцев подсадят на горох

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Одна из крупнейших в мире сельскохозяйственных компаний — Cargill — планирует выделить 75 миллионов долларов на расширение производства горохового протеина в США. Такое решение продовольственного гиганта продиктовано ситуацией на рынке: традиционные производители мяса активно переходят на альтернативные продукты, сообщает Bloomberg.

Cargill вложит средства в компанию Puris, специализирующуюся на производстве продукта. Предполагается, что за счет этих средств мощности завода в Доусоне (штат Миннесота) увеличатся вдвое. Глава Puris Тайлер Лоренцен назвал гороховый протеин «будущим еды». В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что инвестиции пойдут на пользу местной экономике — будет образовано около сотни новых рабочих мест.

Гороховый протеин представляет собой смесь белков, получаемую из зерен гороха посевного. Он используется в качестве добавки и в составе растительных заменителей мяса в диетическом, вегетарианском и спортивном питании. Продукты из искусственного мяса уже начали внедрять в сети ресторанов быстрого питания. Первым их предложит KFC: посетителям дадут попробовать крылышки и наггетсы из синтетической курятины.

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