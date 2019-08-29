Воробьев и Кузнецова проверили готовность новой школы в Домодедове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проверили готовность нового корпуса лицея №3 в Домодедове. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает РИАМО.

«Это современная школа на 275 человек. Здесь все самое современное оборудование: компьютеры, электронные доски, совмещенные с последними технологиями. Прекрасная школа», — сказал Воробьев.

По его словам, открытие нового корпуса позволит учебному заведению перейти на работу в одну смену.

«Эта школа, можно сказать, подарок судьбы. Лицей №3 уже свыше 25 лет работает в двухсменном режиме. С 1 сентября это уже станет историей», — отметила директор лицея Наталия Киселева.

Губернатор также добавил, что к 1 сентября в регионе откроются 12 новых школ, еще столько же новых учебных заведений примут детей до конца года.

Ранее по его инициативе в регионе началась масштабная программа по строительству и ремонту учебных учреждений. Так, с начала года в области заложен фундамент 50 школ, всего за четыре года планируется сдать в эксплуатацию 200 объектов.