В Петербурге прошел «Пикник Абрау»

В Санкт-Петербурге 24 августа прошел второй винный фестиваль «Пикник Абрау», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоялось в креативном пространстве «Севкабель Порт» на берегу Финского залива. За угощения отвечал уникальный поп-ап ресторан, где бренд-шеф Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Сергей Альшевский готовил для гостей черноморского рапана и анчоуса, жареную барабульку, а также Black Sea Plov — плов с морепродуктами и фирменные мидии в шампанском.

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На фестивале впервые прошли эногастрономические баттлы, где барменам противостояли шеф-повара. В команду шефов вошли представители ITALY GROUP, Robata bar, «Умка кейтеринг», «Пряности и Радости», Ginza Project и Ketch Up Burgers; их оппоненты были представлены барменами из Hitch на Медиков, бара «Полторы комнаты», BaobuUmao, Head-Bartender S’aint bar, Ginza Project и владельцем компании компании Mobi Bar Alex Gostilovskiy.

«Победу одержала коллаборация гастрономии и виноделия, шефов и барменов, которые нашли для себя свежие идеи в искусстве друг друга», — отмечается в релизе.

На пикнике также прошел винный лекторий с участием бренд-амбассадора «Абрау-Дюрсо» Виталия Горбенко и экспертами Русского винного дома. Они познакомили гостей с историей профессии сомелье, секретами домашней энотеки, трендами виноделия и способами выбора напитков в ресторанах.

Помимо этого на мероприятии поэкспериментировали с DJ-сетами: за пультом стояли бармены, шефы и стилисты. Так, роль DJ исполнили Иван Гринько, Nikita Checkitout, Evgeny Vikentev и Дима Игоревич. В завершение фестиваля выступил ретро-оркестр ВИА «Пролетарское танго».

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