В Петербург приедет «Пикник Абрау»

В Санкт-Петербурге 24 августа состоится винный фестиваль «Пикник Абрау», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Мероприятие пройдет на берегу Финского залива в «Севкабель Порт». В программу фестиваля войдут лучшие эногастрономические и лайфстайл тренды, указывается в сообщении.
Главным событием «Пикника Абрау» станет выступление известных блогеров, сомелье и барменов, которые на один день станут диджеями. Помимо этого там выступит ретро-оркестр «Пролетарское танго».
Также на мероприятии будет черноморский поп-ап ресторан, где для гостей приготовят рапана на гриле, барабулю, свежие мидии и устрицы. Угощения будет готовить бренд-шеф Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Сергей Альшевский.
В течение всего дня гости пикника смогут продегустировать коллекцию вин «Абрау-Дюрсо», посетить лекторий с винными экспертами и побывать на эногастрономических баттлах.