В Петербург приедет «Пикник Абрау»

В Санкт-Петербурге 24 августа состоится винный фестиваль «Пикник Абрау», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет на берегу Финского залива в «Севкабель Порт». В программу фестиваля войдут лучшие эногастрономические и лайфстайл тренды, указывается в сообщении.

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Главным событием «Пикника Абрау» станет выступление известных блогеров, сомелье и барменов, которые на один день станут диджеями. Помимо этого там выступит ретро-оркестр «Пролетарское танго».

Также на мероприятии будет черноморский поп-ап ресторан, где для гостей приготовят рапана на гриле, барабулю, свежие мидии и устрицы. Угощения будет готовить бренд-шеф Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Сергей Альшевский.

В течение всего дня гости пикника смогут продегустировать коллекцию вин «Абрау-Дюрсо», посетить лекторий с винными экспертами и побывать на эногастрономических баттлах.

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