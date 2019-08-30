В Москве приезжий на машине протаранил толпу

Сотрудники полиции задержали мужчину, которые въехал на машине в толпу людей в районе Чертаново, сообщается на сайте столичного главка МВД.

В ведомстве отметили, что инциденту предшествовал конфликт между двумя группами граждан у местного рынка. «На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из участников конфликта въехал на автомобиле марки Hyundai в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся», — говорится в сообщении.

Пострадали двое мужчин. Они доставлены в больницу с различными травмами.

Полицейским удалось найти подозреваемого, им оказался 36-летний приезжий. Возбуждено дело о хулиганстве (статья 123 УК).

24 августа стало известно, что обвиняемого в наезде на пешеходов в Санкт-Петербурге Мурада Касымова отпустили из изолятора, потому что по вступившему в силу в июне новому закону вменяемые ему статьи считаются средней тяжести. В феврале мужчина без прав и в состоянии наркотического опьянения на своем BMW X6 вылетел на тротуар и наехал на пешеходов, двое погибли.

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