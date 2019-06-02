Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову?».

На ролике видно, как водитель трактора во время преодоления водного препятствия теряет управление и врезается в толпу людей в красных футболках. Некоторые из них, держа камеры в руках, убегают с места аварии.

Как передает «Российская газета», в результате инцидента никто не пострадал, так как машина наехала на стог сена. При этом видеокамеры и экипировка операторов и фотографов были повреждены.

«В погоне за эффектными кадрами многие журналисты забывают о соблюдении правил техники безопасности. В стремлении сделать эффектный кадр они, забывая обо всем на свете, буквально лезут под колеса», — сказал организатор мероприятия Сергей Суховенко.

Отмечается, что ДТП не повлияло на ход соревнований.

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