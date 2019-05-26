Автомобиль въехал в стену московского театра

В Москве машина с шестью пассажирами врезалась в здание Театра Российской армии. Об этом сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 26 мая.

Инцидент произошел на Суворовской площади. По информации телеканала, четыре пассажира находились на заднем сиденье и после столкновения смогли выбраться из транспортного средства самостоятельно, а девушка, сидевшая на переднем сиденье рядом с водителем, погибла.

Уточняется, что перед происшествием компания посетила один из столичных баров. По утверждению участников ДТП, водитель не был пьян.

Также один из пострадавших предположил, что авария могла произойти в результате того, что водитель увидел встречный автомобиль и попытался уйти от столкновения. «Была вспышка и удар», — добавил он.

В пресс-службе московского главка МВД России подтвердили информацию об аварии, в результате которой пострадали четыре человека и один погиб.

4 мая сообщалось, что в крупном ДТП в Белореченском районе Краснодарского края погибли участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Всего жертвами автокатастрофы стали пять человек, еще двое были госпитализированы.

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