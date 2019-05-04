В автокатастрофе на Кубани погибли участники Stand Up

В крупном ДТП в Белореченском районе Краснодарского края погибли участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Об этом сообщает «Пятый канал».

Авария произошла в пятницу, 3 мая. В результате оба автомобиля-участника ДТП загорелись. Всего жертвами автокатастрофы стали пять человек, еще двое были госпитализированы.

По данным канала, резиденты проекта Stand Up ехали в Краснодар на концерт. Кроме них в машине находились попутчики, которых Маловичко и Зуева нашли с помощью сервиса BlaBlaCar. Их тела еще не опознаны.

В апреле министр внутренних дел России Владимил Колокольцев рассказал, что МВД готовит несколько инициатив по ужесточению ответственности за нарушение правил дорожного движения, чтобы снизить смертность на дорогах. По его словам, предложения будут «жесткими и серьезными». Другие подробности он не озвучил. Колокольцев также добавил, что смертность на дорогах снизилась с 19 до 13 случаев на 100 тысяч человек.

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