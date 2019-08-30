Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии

В результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека из семи находившихся на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Двое пострадавших доставлены в Якутск на вертолете Ми-8 и госпитализированы. «Для оказания психологической помощи с родственниками пострадавших и погибших привлечены два психолога», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о шести людях на борту и одном погибшем.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Нина Калюш. По данным следователей, погибшие были пассажирами и получили несовместимые с жизнью травмы. По их телам назначена судебно-медицинская экспертиза.

Самолет Ан-2 вынужденно сел в 160 километрах от села Суордах утром в пятницу, 30 августа. На борту находились пять пассажиров и два члена экипажа.

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