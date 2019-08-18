Еще один российский самолет совершил жесткую посадку

В Самарской области легкомоторный самолет Як-55 совершил жесткую посадку в двух километрах от населенного пункта Подстепки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, после посадки самолет загорелся. На борту находился только пилот, он погиб. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

Утром 15 августа Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

Президент России Владимир Путин наградил экипаж аварийного самолета. Глава государства подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

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