Похищен любовник топ-менеджера российского банка

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи мужчины, который проживал с топ-менеджером одного из местных банков. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным газеты, 30 августа около двух часов ночи в полицию обратилась 39-летняя заместитель управляющего одного из отделений финансовой организации. Она рассказала, что три дня назад ее сожитель покинул квартиру на Ленинском проспекте и перестал выходить на связь. Позднее женщина получила сообщение с текстом: «Готовь 200.000 долларов, вернем мужа».

Как удалось установить, пропавший владел компанией по производству гофрированной бумаги и картона, однако 5 августа бизнес перешел к другому хозяину. В итоге 38-летний мужчина задолжал денег неизвестным лицам.

6 августа сообщалось, что житель Всеволжского района Ленинградской области похитил бывшую сожительницу. Подозреваемый насильно посадил 44-летнюю женщину в автомобиль Cadillac, после чего скрылся.

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