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Меган Маркл задумалась о возвращении в кино

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Меган Маркл намерена вернуться к профессиональной актерской деятельности, заявил королевский эксперт Роб Шутер. Об этом пишет International Business Times.

Шутер отметил, что жизнь «за стенами дворца» наскучила Маркл, и она уже начала подыскивать для себя наиболее подходящий сценарий. Ожидается, что герцогиня Сассекаская остановится на историческом или документальном фильме. Кроме того, Маркл рассматривает возможность стать продюсером.

По словам эксперта, принц Гарри поддерживает свою супругу, так как считает Маркл «одной из лучших актрис в истории, и не хочет, чтобы ее талант пропадал».

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, который занимает шестое место в очереди на наследование британского престола, в мае 2018 года. Он сделал ей предложение в ноябре 2017 года, в то время как широко известно об их отношениях стало осенью 2016 года. Спустя год после свадьбы Меган родила мальчика. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.

До 2016 года Маркл занималась актерской деятельностью. Наибольшую популярность ей принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».

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