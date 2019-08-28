Кейт Миддлтон снова сэкономила из-за расточительности Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон воспользовалась дешевыми авиалиниями вместе с мужем и детьми второй раз за неделю после скандала, разразившегося в сети из-за расточительности Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья вернулась в Норидж из Абердина после выходных, проведенных в компании королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Через 50 минут они уже вылетели в Норфолк. Общая стоимость путешествия на всю семью составила 365 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей).

Издание опубликовало фотографии, на которых принц Уильям с сумками направляется к самолету вместе с принцессой Шарлоттой и принцем Джорждем. За ними следует Кейт Миддлтон с младшим сыном принцем Луи на руках.

В августе Меган Маркл и ее супруг подверглись критике в социальных сетях за безответственность в отношении окружающей среды: за 11 дней они совершили четыре перелета на частных самолетах, которые в пересчете на каждого перевезенного пассажира выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида углерода, приводящего к парниковому эффекту. На частном лайнере, оборудованном креслами-кроватями, баром, Wi-Fi и индивидуальными дисплеями развлекательной системы, пара вернулась домой из отпуска. Это обошлось им в 20 тысяч фунтов стерлингов (более 1,5 миллиона рублей).

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