Парень померился с другом силой и раздробил себе руку

Житель китайской провинции Цзянсу сломал руку во время дружеского матча по армрестлингу. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

21-летний Сюй рассказал, что услышал хруст в руке во время соревнования. После этого он не мог пошевелить конечностью.

Молодого человека доставили в больницу, доктора направили его на рентген. Обследование показало, что у него осколочный перелом плечевой кости: ее раздробило на две большие части и несколько маленьких осколков.

Доктор Ли, осмотревший пациента, отметил, что обычно осколочные переломы возникают у людей, страдающих несовершенным остеогенезом — генетическим заболеванием, при котором кости становятся очень хрупкими, или у попавших в серьезную аварию. Медика сильно удивило, что подобная травма появилась у молодого и здорового человека с крепкими костями. Он предположил, что соперник Сюя неожиданно надавил на его руку в полную силу, и кость не выдержала.

В 2018 году сообщалось о британке из Клуба юных фермеров, которая случайно сломала руку сопернице во время соревнований по армрестлингу. Как только девушка осознала, что натворила, она лишилась чувств.

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