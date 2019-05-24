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Хилый парень взял возлюбленную на руки и попал в больницу с переломом

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Житель китайского города Ухань, провинция Хубэй, взял возлюбленную на руки и попал в больницу с переломом и разрывом связки. Об этом сообщает AsiaOne.

20 мая пара отмечала неофициальный китайский праздник всех влюбленных. 20-летний парень поддался чувствам и поднял 65-килограммовую возлюбленную в воздух. В этот момент он услышал громкий треск и почувствовал острую боль в правой руке.

Встревоженные китайцы немедленно отправились в больницу. В отделении неотложной помощи врачи заключили, что у пациента перелом руки и разрыв связки. По данным издания, парень нуждается в операции. Доктор предположил, что травма произошла из-за его слабой физической подготовки.

В 2018 году сообщалось, что жительница британского города Мейденхед, графство Беркшир, Клэр Басби (Claire Busby) упала с кровати во время секса и повредила позвоночник. Она обвиняет мебельную компанию в производстве некачественной продукции.

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