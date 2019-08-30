Силовики пришли с обысками на национальное телевидение Украины

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в зданиях Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом сообщается на официальной странице ГБР в Facebook.
В сообщении отмечается, что обыски проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении должностных лиц НОТУ, которых подозревают в «злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц».
Издание «Украинская правда» отмечает, что обыски проходят по шести адресам компании, а также дома у председателя правления НОТУ Зураба Аласании.
С Национальной общественной телерадиокомпанией Украины судится руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан. 20 августа он подал в суд иск с требованием опровергнуть недостоверную информацию о его поездках в Россию и Белоруссию в период с 2014 по 2018 год. Подготовительное заседание по иску Богдана пройдет 19 сентября.
Ранее следователи СБУ и ГБР пришли с обысками в Верховную Раду. Экс-спикер парламента Андрей Парубий жаловался на то, что силовики сорвали запланированное тестирование сенсорной кнопки и новой системы для голосования. В правоохранительных органах пояснили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела о поставках некачественного вычислительного оборудования для системы голосования.