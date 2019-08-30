Умер кардинал-дипломат Акилле Сильвестрини

Бывший глава дипломатической службы Святого престола кардинал Акилле Сильвестрини скончался в возрасте 95 лет, передает Vatican News.

Смерть кардинала наступила 29 августа в римской больнице имени Агостино Джемелли.

Акилле Сильвестрини –– доктор обоих прав (ученая степень высшей ступени доктора наук в области гражданского и церковного права). В декабре 1953 года поступил на дипломатическую службу Святого Престола, секция чрезвычайных церковных дел Государственного секретариата Святого Престола; отвечал за дела Вьетнама, Китая, Индонезии и юго-восточной Азии в общем.

В 1979 году был назначен Титулярным архиепископ Новаличианы. Сильвестрини занимал многие высокие посты в Римской курии, в частности, был префектом Верховного трибунала Апостольской сигнатуры и главой Конгрегации по делам Восточных Церквей. Долгое время считался одним из возможных кандидатов для избрания на Апостольский престол.

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