50-летнюю беременную россиянку задержали на Кипре по подозрению в убийстве

На Кипре задержали гражданку России по подозрению в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в пригороде Ларнаки. Полиция предполагает, что 50-летняя россиянка организовала церемонию «духовного очищения», участники которой выпили галлюциногенный отвар аяуаска. В обряде приняли участие около 20 иностранцев, одна из которых попала в больницу и скончалась.

Погибшая была гражданкой Латвии. Как сообщает In-Cyprus, она заплатила за церемонию 150 евро. Точная причина ее смерти не установлена, однако предполагается, что женщина умерла из-за смешивания галлюциногена с алкоголем.

Россиянку арестовали по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Она беременна и находится под стражей в частной клинике в Лимассоле. В деле есть еще один подозреваемый — 42-летний житель Колумбии. Предполагается, что он привез аяуаску на Кипр и покинул остров еще до начала церемонии. Полиция обратилась за помощью в его поимке в Интерпол.

Отвар аяуаска содержит сильнодействующее психоактивное вещество диметилтриптамин (ДМТ). Отвар используют индейские племена Южной Америки для общения с духами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!