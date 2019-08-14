В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Немецкая полиция обнаружила следы крови в квартире россиянок Марии и Татьяны Г., пропавших в июле в Мюнхене. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что следов взлома в квартире не обнаружено. Кроме того, следы крови пропавших были обнаружены на найденном в лесу грязезащитном коврике. Рядом с ним также нашли ковер из квартиры россиянок.

Главным подозреваемым в преступлении считается муж пропавшей Марии. На данный момент он еще не давал показаний.

18 июля мать и дочь из России были объявлены в розыск. Об исчезновении двух женщин заявили бывший муж и нынешний супруг Марии. Позже полиция предположила, что россиянки могли быть убиты.

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