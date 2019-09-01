Азербайджанского оппозиционера лишили российского гражданства

Оппозиционного блогера азербайджанского происхождения Эльвина Исаева лишили российского гражданства. Об этом сообщает издание «Кавказский узел».

Как отметили в полиции, паспорт Исаева был признан недействительным. Его признали виновным в нарушении режима пребывания в России и оштрафовали на пять тысяч рублей. На данный момент он находится в Центре временного содержания мигрантов в Ленинградской области в ожидании депортации в Азербайджан.

Отмечается, что Исаев в своем блоге критиковал власти Азербайджана. По мнению его жены, именно они организовали действия против блогера. Она также призвала президента России Владимира Путина обратить внимание на ситуацию и не допустить депортации своего мужа.

По данным «Фонтанки», Эльвин Исаев получил российский паспорт в 2001 году в Северной Осетии. В 2014 году он сменил документ из-за того, что тот потрепался. От паспорта Азербайджана Исаев отказался 18 лет назад.

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