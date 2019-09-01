Папа Римский застрял в лифте

Папа Римский Франциск застрял в лифте в Ватикане и опоздал на молитву. Об этом сообщает BBC News.

Понтифик принес извинения за опоздание на молитву, которую еженедельно проводит на Площади Святого Петра. Франциск объяснил, что застрял в лифте на 25 минут из-за отключения электричества. Его вызволили пожарные.

Папа Римский публично поблагодарил пожарных и попросил собравшуюся на молитву публику поаплодировать его спасателям.

1 августа Франциск заявил о желании приехать в Россию. Посетить страну его пригласила российская оперная певица Светлана Касьян, которую он принял в Ватикане, чтобы вручить орден Святого Сильвестра. Отмечалось, что Касьян стала первой оперной певицей-кавалером («дамой») ордена за всю историю Ватикана.

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