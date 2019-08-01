Папа Римский захотел приехать в Россию

Папа Римский Франциск заявил о желании приехать в Россию. Об этом сообщается на сайте Asianews.it.

Посетить Россию понтифика пригласила российская оперная певица Светлана Касьян, которая находилась на гастролях в Италии и 24 июля была принята в Ватикане. В частности, исполнительница надеется, что глава католической церкви посетит церковь святого Мартина Исповедника в Москве.

«Я бы с удовольствием приехал в Россию, в таком случае я, конечно, совершу туда визит», — ответил Франциск, не уточнив дату визита.

Папа Римский вручил Касьян орден Святого Сильвестра. Российская исполнительница стала первой оперной певицей-кавалером («дамой») ордена за всю историю Ватикана.

4 июля в Ватикане Папа Римский принял президента России Владимира Путина. Их встреча продолжалась час. Стороны обсудили вопросы защиты христиан Ближнего Востока, ситуацию в Сирии, взаимоотношения России и Ватикана. По окончании переговоров российский лидер подарил понтифику несколько копий фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского, а также икону святых Петра и Павла. В свою очередь Франциск преподнес главе государства гравюру с видом Рима.

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