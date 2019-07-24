Папа Римский поздравил оперную певицу Светлану Касьян с днем рождения

Российскую оперную певицу Светлану Касьян поздравил с 35-летием папа Римский Франциск. Об этом сообщает «Интерфакс Религия».

Артистка приехала в Ватикан, чтобы отпраздновать день рождения. Касьян находилась в Вероне, где исполняет роль Аиды в одноименной опере.

Российская сопрано Светлана Касьян возобновила свои выступления в Италии в июне. В Риме прошел ее концерт, на котором прозвучали произведения Сергея Рахманинова, Джакомо Пуччини, Умберто Джордано и Николо Паганини. Касьян также исполняет заглавную партию в опере "Тоска" Пуччини в Римском оперном театре в постановке, с которой дебютировала два года назад.

В 2019 году папа Римский вручил Касьян Орден Святого Сильвестра. Награда присваивается за профессиональные заслуги в науке, литературе и искусстве. Российская исполнительница стала первой оперной певицей-дамой ордена за всю историю Ватикана.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!