Турция задумалась о новом российском оружии

Анкара готова закупить у России дополнительные зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

По его словам, пока Турция не может производить свои комплексы, а для защиты страны их нужно больше. «И если мы можем купить у США — мы купим Patriot. Если нет, то мы купим еще С-400», — подчеркнул министр в ходе форума в словенском городе Блед.

Он также вновь указал, что Анкара и Москва в настоящее время не ведут переговоры о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57. «Сейчас мы являемся частью программы [по американским] F-35», — добавил Чавушоглу.

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В августе Россия начала второй этап поставок С-400 в Турцию. Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

В то же время Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители F-35 в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

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