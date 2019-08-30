Турция отложила планы покупки российских истребителей

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика все еще заинтересована в покупке американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, руководство Турции никогда не заявляло о выходе из программы F-35 и закупке самолетов в России. «Мы все еще придерживаемся этого плана, мы хотим купить F-35. Если у нас не получится это сделать, мы будем искать другие альтернативы», — заявил Чавушоглу во время визита в Норвегию.

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Также дипломат отметил, что в случае провала переговоров с США о покупке истребителей Турция рассмотрит разные варианты. «Вовсе не обязательно, что это будет Россия», — добавил он.

Ранее 30 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обсуждает с Москвой тему закупок российских истребителей пятого поколения Су-57. «Если США сохранят свою нынешнюю позицию по F-35, мы, конечно, позаботимся о себе», — отметил глава государства.

Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители F-35 в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

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