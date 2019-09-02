Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook. На текст обратила внимание юрист Татьяна Монтян. Запись с исправлениями она выложила на своем аккаунте в той же соцсети.

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Пользователи высмеяли нового министра за ошибки. «У этой есть все шансы окончательно добить остатки образования», — написал один комментатор. «Зачем быть профессором и понимать все процессы, проще сходить на Майдан и ты уже министр», — добавил другой. «У нас в школе за такое на костер отправляли», — отметил третий пользователь.

Некоторые комментаторы заступились за Новосад и отметили, что ошибок было допущено не очень много. Другие обратили внимание на то, что Монтян пропустила несколько ошибок, а некоторые ее исправления были неверны.

Анна Новосад была назначена главой министерства образования и науки Украины 29 августа 2019 года, сменив на этом посту Лилию Гриневич.

Ранее депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег. Парламентарий рассказывал о проблемах виноделов Одесской области и в ходе своего выступления пытался говорить по-украински, периодически используя русские слова. Однако после насмешек других парламентариев Киссе окончательно перешел на русский язык.

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