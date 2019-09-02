Девушка неудачно прыгнула в воду и лишилась возможности ходить

Туристка из Великобритании неудачно прыгнула с лодки в море и повредила позвоночник. Об этом сообщает The Sun.

20-летняя Николь Чедвик отдыхала с другом Льюисом в Дубровнике, Хорватия. На второй день отпуска они отправились на экскурсию по близлежащим островам на катере. Во время очередной остановки многие туристы начали прыгать в открытое море, чтобы искупаться.

Тогда Чедвик тоже решила нырнуть, однако неудачно приземлилась на спину, в результате чего один из ее позвонков повредился. «Я только почувствовала сильнейшую боль в спине и вынырнула из воды. Я начала кричать и звать Льюиса на помощь. Я даже пыталась подплыть к лодке, но просто не могла пошевелиться», — вспоминает девушка.

Друг британки вместе с гидом вытащил ее из воды и отвез в местную больницу, где ей пришлось перенести экстренную операцию. «В тот момент мне было действительно страшно. Никто не говорил по-английски, и я не понимала, что происходит. Мне было безумно больно и я поняла, что это что-то серьезное», — поделилась туристка.

По словам родственников, сейчас Чедвик идет на поправку, однако ей потребуется еще одна операция с последующей физиотерапией. Девушке придется заново научиться ходить.

В августе туристка выпала из окна гостиницы во время празднования своего дня рождения и впала в кому. Происшествие случилось на испанском острове Ибица. Моника из Шотландии хотела облокотиться на окно в отеле, однако в его раме не оказалось стекла. Женщина упала с высоты около четырех метров и ударилась о бетонный пол.

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