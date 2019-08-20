Туристка отметила день рождения на Ибице и впала в кому

Туристка выпала из окна гостиницы во время празднования своего дня рождения и впала в кому. Об этом сообщает Mirror.

Происшествие случилось на испанском острове Ибица. 30-летняя Моника из города Данун, Шотландия, хотела облокотиться на окно в отеле Piscis Park Hotel, однако в его раме не оказалось стекла. Женщина упала с высоты около четырех метров и ударилась о бетонный пол. В результате она получила отек мозга, сломала позвоночник, плечо и обе лодыжки.

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В настоящий момент Моника находится в коме. На острове с ней остается ее брат Кент, с которым она отправилась в отпуск.

В августе 2018 года еще один британец скончался во время празднования своего дня рождения в курортном городе Сан-Антонио-Абад на Ибице. Инцидент произошел, когда британец отмечал с друзьями 24-летие на пляже Гала Грацио. В честь праздника он прыгнул со скалы и ударился головой о камни. Приятели вытащили его из воды, однако спасателям не удалось откачать пострадавшего.

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