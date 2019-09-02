Рынок техосмотра в России оказался под угрозой

Банк России предложил забрать у Российского союза автостраховщиков функции куратора техосмотра автомобилей и отдать их правительству. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

В регуляторе опасаются, что союз автостраховщиков не справится с возложенной на него функцией аккредитации операторов техосмотра по новым правилам из-за «отсутствия фактических и финансовых возможностей». Это может привести к дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО.

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Сейчас Российский союз автостраховщиков должен заниматься аккредитацией операторов техосмотра и надзором за их деятельностью. Но с июня 2020 года союзу придется проводить аккредитацию только в виде выездной проверки по месту нахождения пункта техосмотра. В общей сложности в России 5,2 тысячи таких пунктов, и представителям союза до июня 2021 года (дата окончания переаккредитации) придется посетить каждый их них.

Есть риск, что операторы техосмотра обратятся к страховщикам в последний момент, в результате чего просто физически не успеют получить новую аккредитацию, сказал заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов. Из-за этого пункты не смогут выдавать диагностические карты, что приведет к дефициту полисов ОСАГО.

По словам Ефремова, в настоящее время союз получает по 20 тысяч рублей за аккредитацию операторов техосмотра и 10 тысяч за каждый отдельный пункт. Но с началом выездных поездок ставку нужно будет поднять до 70 тысяч рублей за одного оператора. Чтобы сократить расходы, предлагается разрешить союзу привлекать сторонних экспертов, а также продлить период переаккредитации до июня 2022 года, чтобы все операторы успели обратиться к страховщикам.

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