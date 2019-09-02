В «Зарядье» покажут киноконцерт «Как приручить дракона»

Компания Zapomni представит в московском парке «Зарядье» киноконцерт «Как приручить дракона». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 26 октября и станет первым музыкальным проектом студии DreamWorks в России. Мультфильм будут демонстрировать на большом экране, а музыку из него синхронно исполнит большой симфонический оркестр, который будет находиться на сцене.

Отмечается, что саундтрек к картине написал композитор Джон Пауэлл — именно его композиции прозвучат во время киноконцерта. За эту работу музыканта номинировали на премию «Оскар».

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