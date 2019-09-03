Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни

Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.

Николаев признался, что за этой датой ничего не стоит. По его словам, строчка со словами «Третье сентября» идеально легла на музыку композитора Игоря Крутого, а потом обросла сюжетом и драмой. Композитор поблагодарил Крутого и Шуфутинского за то, что в России появился «новый красный день календаря».

Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю @igorkrutoy65 , Мише @mikhail.shufutinsky и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря» - ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ!🍂🔥Чем не повод?)🥃🍷#игорьниколаев #игорькрутой #михаилшуфутинский Фото опубликовано @igor_nikolaev_music

28 августа исполнитель хита Михаил Шуфутинский опубликовал в Instagram видеообращение, в котором напомнил о приближении 3 сентября. Музыкант подчеркнул, что не хочет быть в этот день «совсем один». Артист анонсировал концерт в Москве.

71-летний Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Помимо «Третьего сентября» он выпустил такие композиции, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».

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