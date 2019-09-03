Доллар взлетел

Курс доллара на Московской бирже во вторник, 3 сентября, взлетел до 67 рублей. Это максимальный уровень с 19 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 14:10 по московской времени американская валюта поднималась до 67,07 рубля. На закрытии торгов в понедельник курс доллара была на уровне 66,79 рубля.

Евро во вторник также взлетел. К 14:10 по московскому времени европейская валюта поднималась до 73,35 рубля. На закрытии торгов в предшествующий день курс евро составлял 73,25 рубля.

Рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сырье марки Brent на лондонской бирже ICE во вторник опускалась до 57,71 доллара за баррель (минус 1,6 процента), стоимость октябрьских контрактов на нефть WTI снижалась до 53,82 доллара (минус 1,9 процента).

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