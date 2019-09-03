Губернатор Подмосковья раскритиковал чиновников за отписки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально уйти от отписок при работе с обращениями граждан. Его слова пригодятся на сайте регионального правительства во вторник, 3 сентября.

«Есть повторные, даже трехкратные обращения, их не более 1,5 тысячи. Они связаны с тем, что люди два или три раза получали отписки», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что люди заслуживают внятных и честных ответов. По его словам, в обратном случае граждане разочаровываются в самой системе.

«Мы не имеем право дискредитировать систему, которой уделяем очень серьезное, большое внимание», — заключил Воробьев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. Ранее Воробьев отмечал возросшую популярность портала, особенно в части решения вопросов по капитальному ремонту.