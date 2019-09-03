Воробьев анонсировал цифровизацию более 20 госуслуг

Более 20 государственных услуг в Подмосковье требуют полного перевода в цифровой формат, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 3 сентября.

«У нас из 155 услуг 22 нуждаются в модернизации. Их нужно сделать максимально удобными и максимально в цифре, никаких бумаг», — сказал Воробьев во время заседания правительства.

Ранее в ходе своего выступления он поручил уйти от отписок при работе с обращениями граждан. По его словам, иногда люди по несколько раз получают бессодержательные ответы, что дискредитирует всю систему.

В августе жители Подмосковья отправили около 200 тысяч обращений на портал госуслуг, большинство касалось питания для будущих мам и детей до трех лет, уточняется на сайте профильного ведомства.

Региональный портал госуслуг Подмосковья запустили в 2012 году.