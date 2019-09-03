Композитор Кирилл Рихтер поддержит отказ от пластика на своем концерте

На московском концерте пианиста и композитора Кирилла Рихтера гости смогут приобрести копии альбома музыканта CHRONOS, записанные на биоразлагаемых носителях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что мероприятие пройдет 14 сентября в Зеленом театре ВДНХ. На нем будут продавать пластинки с download-кодами, которые пока не поступали в продажу в России. Главная особенность такой технологии заключается в том, что диски сделаны не из пластика, а из перерабатываемого картона, на который нанесены обложка и скрэтч-код, который можно стереть и загрузить альбом на любое устройство.

На выступлении у гостей также будет возможность купить лимитированные сувениры и поддержать благотворительный фонд актера Константина Хабенского, который помогает детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями. После концерта Кирилл Рихтер проведет автограф-сессию, во время которой пообщается и сфотографируется с посетителями мероприятия.

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