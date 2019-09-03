Названа доля работающих россиянок

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Доля трудоустроенных женщин в России в 2018 году составила 53,2 процента. Об этом свидетельствуют данным Росстата, передает РИА Новости.

Это объясняется тем, что женщины сфокусированы «на семье и заботе о маленьких детях», считает профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова. Кроме того, по ее словам, данные Росстата также можно объяснить спадом экономической активности и сокращением персонала. «Женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения», — пояснила эксперт.

«Есть вероятность, что уровень профессионализма женщин ниже, их таланты менее востребованы современным рынком. И хочется надеяться, что в определенной степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости», — добавила Яхонтова.

Всего в России трудоустроено 59,8 процента населения в возрасте от 15 лет. Отмечается, что занятость российских мужчин составляет 67,8 процента.

В августе Минтруд более чем в четыре раза сократил перечень работ, запрещенных для женщин. Ограничения сняли на работу водителем большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники (фура, трактор, самосвал, КамАЗ) за исключением профессии машиниста строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер). Женщины также смогут работать членами палубной команды (боцман, шкипер, матрос), кроме работ в машинном отделении, машинистами электропоездов и высокоскоростных поездов. Кроме того, они смогут заниматься верхолазными работами на высоте свыше 10 метров.

Ранее заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала россиянкам не получать образование в ущерб материнству. По словам чиновницы, «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины». Она отметила, что «чем раньше она [девочка] начнет рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит, во-первых, и тем больше шансов, что она вообще родит».

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