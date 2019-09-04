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Немецкий художник привез в Россию выставку с лицами

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В Москве впервые открылась выставка немецкого художника Петера Бениша In Touch. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что серия работ автора посвящена феномену человеческого лица. «Петер Бениш работает в незаурядной технике, комбинируя привычные глазу элементы и силуэты из детства с воображаемыми объектами в единую реальность, используя отточенные вручную массивные деревянные детали, обработанный песок и краски», — говорится в пресс-релизе.

Фото опубликовано @peterboehnisch

Организаторами экспозиции выступило некоммерческое объединение Moskauer Kunstverein. Выставка, которая проходит в благотворительном фонде ДINAMIKA, закроется 28 сентября. Подробнее о событии можно узнать в Facebook.

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