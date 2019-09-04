В Минэкономразвития предложили улучшить преференциальные режимы для инвесторов

Преференциальные режимы для инвесторов могут быть улучшены с точки зрения административного управления. Об этом на сессии «Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы» Восточного экономического форума заявил замминистра экономического развития Вадим Живулин, передает ТАСС. Эти изменения, по его словам, позволят России стать одной из самых привлекательных для бизнеса юрисдикций в мире.

Вадим Живулин отметил, что «эффективный, результативный и очень востребованный режим ТОР (территорий опережающего развития), как и многие другие преференциальные режимы, сегодня тоже требует настройки и дальнейшей эволюции». По его словам, сейчас преференции в основном касаются налогов и других материальных выгод для бизнеса.

Однако это, продолжил он, нередко приводит к тому, что «начинают конкурировать не резиденты между собой за возможность оказаться на той или иной площадке и работать в том или ином регионе, районе, территории, а начинают конкурировать между собой сами режимы». «И нередко это приводит к тому, что уже имеющиеся льготы становятся еще более обширными, регионы предлагают условия, которые не всегда положительным образом влияют на экономику самого субъекта», — добавил Живулин.

Инвестор же принимает решение о приходе на ту или иную территорию во многом ориентируясь на деловой климат. В связи с этим, по словам замминистра, особое внимание стоит уделять качеству госуправления, подчеркнул замглавы Минэкономразвития. Поэтому, по его словам, к материальным льготам в рамках спецрежимов необходимо добавить «административные и технологические» преференции.

Эти преференции могут варьироваться в зависимости от инвестиционного потенциала региона и конкретного проекта. В результате, при улучшении качества административного управления, Россия, отметил замминистра, может «стать одним из самых комфортных регуляторных режимов мира».