Россиянин возмутился проститутками и обстрелял киносъемочную группу

Съемочную группу фильма «Чики», одну из ролей в котором исполняет Ирина Горбачева, обстреляли в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Прохладный. Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в машину киногруппы из окна многоэтажного дома, сообщил агентству продюсер фильма Олег Пиганов. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, нападавший кричал, что «не позволит снимать кино о проститутках в Кабардино-Балкарии», сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фильм «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна рассказывает про подруг-проституток, одна из которых возвращается в родной город из Москвы и пытается помочь остальным.

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