Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

Прямая линия состоится 13 сентября в 10:00. Вопросы Скворцовой можно адресовать на электронную почту nasvyazi@rosminzdrav.ru.

Ранее на Восточном экономическом форуме Скворцова заявила, что в России увеличилась продолжительность жизни до 78,5 года у женщин и до 68,5 — у мужчин. По ее словам, рост продолжительности жизни россиян в последние семь месяцев стал «существенным» и превысил мировые показатели. Скворцова также указала на необходимость профилактики заболеваний и отметила, что это поможет людям иметь более долгую и здоровую жизнь.

20 июня прошла 17-я прямая линия президента России Владимира Путина, эфир длился 4 часа 16 минут. По итогам прямой линии более половины россиян (63 процента) заявили, что проблемы, затронутые в ходе общения граждан с главой государства, возможно решить.

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