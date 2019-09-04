Гадюки покусали дюжину россиян

В Удмуртии 12 человек обратились к врачам из-за укусов гадюк, которые активизировались из-за дождливой погоды. Об этом говорится в сюжете ГТРК «Удмуртия».

По словам специалистов, из-за дождей змеи вынуждены искать новые места для обитания. Рептилиям также нужна пища.

«Повлияла все-таки погода, погодные условия, влага, холодное лето. Обилие дождей затапливает их естественные убежища и вынуждает их искать более сухие места», — утверждается в сюжете.

Как уточняют медики, яд гадюки не смертелен, но после укуса человек может испытать шок, потерять подвижность из-за воспаления. Врачи советуют не удалять яд самостоятельно, а сразу же обращаться в больницу.

При встрече со змеей жителям советуют дать рептилии возможность уползти самостоятельно, не трогать ее и не играть, так как при ощущении опасности она может напасть.

Ранее девочка из Хакасии провела 14 часов без противоядия от укуса змеи, потому что препарат не могли долго найти. Из-за быстрого распространения яда по организму девочка слабела, а ее рука, куда она была укушена, быстро опухала. В аптеках родителям объясняли, что сыворотку можно получить только в «специализированных учреждениях». Девочку хотели везти в Красноярск, но через несколько часов препарат нашли в Азикской районной больнице и доставили в Абакан.

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