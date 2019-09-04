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Россия и Индия задумали строить самолеты

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Нарендра Моди и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились изучить возможность создания совместных предприятий по разработке и созданию гражданских самолетов. Предполагается, что они будут располагаться в Индии, передает РИА Новости.

«Среди перспективных направлений сотрудничества — авиационная и космическая деятельность», — говорится в заявлении, сделанном по итогу переговоров. Также стороны заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского (советского) производства.

В середине июня страны договорились об оплате за поставки российских вооружений национальными валютами. Предполагается, что это позволит в скором времени решить вопрос и по заключенному контракту на поставку зенитно-ракетных систем С-400 на сумму 5,4 миллиарда долларов.

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