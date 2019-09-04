Режимы преференций в ТОР и СПВ принесли заметный экономический эффект

Доходы резидентов ТОР ДФО с 2016 по 2018 год выросли с 15,5 миллиарда рублей до 70 миллиардов рублей, резидентов СПВ — с 2 миллиардов рублей до 24,5 миллиарда рублей. Об этом на сессии «Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций» в рамках V Восточного экономического форума сообщил Николай Харитонов, председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Он также отметил, что за этот период реализовано более 80 проектов с объемом инвестиций в 100 миллиардов рублей, создано около 10 тысяч рабочих мест. «Во-вторых, в большинстве ТОР и СВП ожидается увеличение общего объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. В-третьих, по данным 2018 года увеличилась производительность труда по сравнению с предыдущим годом», — рассказал Николай Харитонов.

Как отметил Кирилл Каменев, управляющий директор инвестиционного департамента Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Фонд развития Дальнего Востока «достаточно активно старается поддерживать резидентов». На сегодняшний, по его словам, фондом вложено около 38 миллиардов рублей, из которых чуть менее половины получили представители ТОР и резиденты СПВ.

При этом участники дискуссии напомнили, что в августе 2018 года все резиденты, инвесторы столкнулись с изменениями условий предоставления льгот. «Если изначально норма звучала таким образом, что статус предоставлял право пользования льготой и применения пониженных тарифов по страховым взносам, то в уточненной редакции требуется соблюдение нескольких моментов, в том числе создание новых рабочих мест. <...> Здесь сложилась не самая лучшая ситуация для резидентов», — отметила Ольга Сурикова, директор, руководитель Дальневосточной практики КПМГ в России и СНГ.

«Мы понимаем, что идет небольшой тюнинг законодательства. Но мы попали в эту же самую ловушку. Так как мы были одними из первых резидентов, ни перечня рабочих мест, ни предельного количества наше соглашение о резидентстве не содержало. Сейчас идет камеральная проверка. Дальнейшие действия налоговой непонятны», — заявил генеральный директор компании-резидента «Центр детского здоровья» Александр Шуматов.

Председатель Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток; руководитель ООО «Ренессанс» Антон Скорик также добавил, что к изменениям условий относится и поправка в Земельный кодекс в отношении льготы по предоставлению СПВ земли без торгов. «Если эта тема реализуется, если эта преференция уйдет, то мы увидим подрыв доверия бизнеса к режиму в этой части», — подчеркнул он.

Участники дискуссии отметили, что инвесторам должны быть гарантированы те льготы и условия их получения, на основании которых они входили в ТОР и создавали свои бизнес-модели. По словам Анна Цивилевой, председателя совета директоров ООО «Колмар Груп», необходимо выносить на публичное обсуждение все проекты изменений действующих норм Налогового кодекса в отношении резидентов.

Кроме того, участники сессии также высказались в пользу объединения резидентов ТОР. «Есть прекрасная Ассоциация развития Дальнего Востока. Я полностью приветствую такую же Ассоциацию резидентов ТОР. Это очень хорошая вещь, потому что они позволяют собрать единое мнение и помогать федеральным органам в их работе», — заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

Его поддержал и управляющий партнер группы компаний «ДВ Девелопмент», исполнительный директор «Индустриальный парк „Авангард“» Денис Грозь. «Я полагаю, что пришло время для того, чтобы резиденты ТОР объединились. Мы первые шаги в этом направлении сделали. В начале августа было проведено учредительное собрание резидентов ТОР. Сейчас документы в Минюсте. Никто кроме нас не добьется того, чтобы наши предложения воплотились в жизнь», — резюмировал он.

