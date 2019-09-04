Найдена достойная альтернатива сексу

Новое исследование, проведенное австралийской туристической платформой Agoda.com показало, что многие люди готовы променять секс на путешествия. Об этом сообщает News.com.au.

Специалисты задали пользователям вопрос: «Какое занятие доставляет вам наибольшее удовольствие в жизни?» Оказалось, что больше половины респондентов (57 процентов) предпочитают всему остальному путешествия.

В то же время 25 процентов признались, что самым приятным для них является секс, семь процентов выбрали физические упражнения, а еще шесть процентов — вечеринки.

Кроме того, выяснилось, что женщины более охотно выбирают путешествия как альтернативу сексу. В этом сознались 69 процентов женщин, в то время как среди мужчин такой ответ выбрали только 45 процентов респондентов.

Это не первое исследование, которое показывает, что многие люди предпочитают поездки интимной жизни. Так, в октябре 2018 года туристическая компания Contiki выяснила, что большинство людей в возрасте от 18 до 35 лет выбирают путешествия, а не секс. Чтобы узнать это, эксперты задали участникам вопрос: «От чего вы готовы отказаться на шесть месяцев, если бы это означало, что вы сможете бесплатно кататься по миру?»

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