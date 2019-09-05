Британия освободит 114-килограммовую педофилку

Самая известная педофилка Британии, бывшая работница детского сада Ванесса Джордж, выйдет из тюрьмы до конца сентября. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

49-летняя женщина провела в тюрьме последние 10 лет — в 2009 году ее признали виновной в сексуальном насилии над малолетними детьми и младенцами, а также в распространении непристойных изображений детей.

Как отдельно подчеркивает издание, Джордж весит 114 килограммов.

Осужденная больше не представляет опасности для общества, считают власти. Вместе с тем ей запрещено приближаться к жертвам и появляться в некоторых городах страны. Родителей детей, которые ходили в детский сад, где работала Джордж, будут уведомлять о ее перемещениях.

Многие граждане возмущены тем, что педофилку отпускают досрочно, однако следствие не нашло доказательств того, что она совершала другие преступления подобного рода. В то же время родители не знают, чьих именно детей фотографировала Джордж. Свою вину она так и не признала.

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