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В Британии посадили в тюрьму самую молодую педофилку

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Софи Элмс

В Великобритании суд приговорил к тюремному сроку самую молодую педофилку. Об этом сообщает The Independent.

Сотрудницу яслей Софи Элмс обвиняли в совершении сексуальных преступлений в отношении детей двух и трех лет. Девушка призналась, что совершала насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников, распространяла их снимки в обнаженном виде, а также хранила порнографические записи с участием животных. Ее приговорили к семи годам и десяти месяцам лишения свободы.

Как стало известно полиции, Элмс направили на работу в ясли в рамках курса по уходу за детьми. Однако преступления совершались дома у пострадавших, так как родители наняли ее для присмотра за детьми. Согласно материалам дела, девушка записывала развратные действия на камеру, а затем отправляла их неким двум мужчинам. На тот момент ей было 17 лет.

В октябре 2018 года педофилу из британского города Бирмингема, много лет преследовавшему своих жертв через интернет, сократили тюремный срок с 32 до 25 лет. Адвокат подсудимого назвал 32-летний срок «явно излишним». Учитывая то, что маньяк сотрудничал со следствием, судьи приняли решение сократить наказание до 25 лет за решеткой.

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